Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle, Van'daki aşiret düğünü sessiz yapıldı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, Van'daki bir aşiret düğünü, çalgısız yapıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle, Van'daki aşiret düğünü sessiz yapıldı
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ANKA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:31

Van’da Gevdan aşiretinin düğünü, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, çalgısız, sade bir törenle yapıldı.

SESSİZ, ÇALGISIZ AŞİRET DÜĞÜNÜ

Aşiret düğününde, Gevdan Aşireti Reisi Mehmet Aslan'ın, "Saygıdeğer misafirlerimiz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle 'çalgı' çalınmayacaktır" şeklindeki mesajı okundu. Düğünde, Sırrı Süreyya Önder için dua edildi. 


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #DEM #Dem Parti

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