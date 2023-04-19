Sırtını çapa makinesi bıçağına kaptırdı, ağır yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde dengesini kaybedince sırtını kullandığı çapa makinesinin bıçağına kaptıran Mehmet Şah Kınay (68), ağır yaralandı.
Çay Mahallesi'nde, önceki akşam saatlerinde, bahçesinde çalışan Mehmet Şah Kınay, dengesini kaybedince sırtını çapa makinesinin bıçağına kaptırdı.
Kınay kanlar içinde yere yığıldı, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İlk müdahale sonrası Kınay, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kınay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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