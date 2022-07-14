Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil ve iş makinası çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da M.Ü. yönetimindeki 23 ADB 962 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gezin mevkisinde ters yönden gelen A.D. idaresindeki iş makinasıyla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!