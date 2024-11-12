Sis nedeniyle trafiğe kapanan karayolu ulaşıma açıldı
Afyonkarahisar’da yoğun sis nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan karayolu jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı.
Kentte dün gece saatleri itibariyle etkili olan sisli hava nedeniyle Bolvadin-Emirdağ-Çay karayolu ulaşıma kapatıldı. Kazalarla birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Afyonkarahisar Valiliği tarafından karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştur. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye görevlendirilen 7 trafik jandarması timinin koordineli çalışmasıyla kontrollü olarak araçlar eskort eşliğinde karayolu trafiğe açıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yolda mahsur kalan araç sürücülerine çorba ikramı yapıldı.
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