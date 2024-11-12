Sis nedeniyle trafiğe kapanan karayolu ulaşıma açıldı

Afyonkarahisar’da yoğun sis nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan karayolu jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı.

Sis nedeniyle trafiğe kapanan karayolu ulaşıma açıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:27

Kentte dün gece saatleri itibariyle etkili olan sisli hava nedeniyle Bolvadin-Emirdağ-Çay karayolu ulaşıma kapatıldı. Kazalarla birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Afyonkarahisar Valiliği tarafından karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştur. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye görevlendirilen 7 trafik jandarması timinin koordineli çalışmasıyla kontrollü olarak araçlar eskort eşliğinde karayolu trafiğe açıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yolda mahsur kalan araç sürücülerine çorba ikramı yapıldı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler