Şişli Belediyesi işçileri iş bıraktı

Şişli Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan belediye emekçileri, maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle belediye binası önünde eylem yaptı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) sendikası temsilcileri, yapmış oldukları basın açıklamasında kaynakların halkın hizmetine ve işçinin emeğine ayrılması sağlanmasını talep etti.

Yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Şişli, İstanbul’un en yoğun nüfus sirkülasyonuna sahip ilçelerinden biri. Günlük yaklaşık 4 milyon insanın giriş çıkış yaptığı ilçemizde temizlik hizmetleri bugüne kadar aksamadan yürütülmekteydi. Ancak bugün geldiğimiz noktada, örnek gösterilen bir ilçe iken sokaklarımızın çöp içinde kalması yalnızca bir görüntü kirliliği değil, halk sağlığını da tehdit eden bir tablo haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.