Şişli Belediyesi işçileri iş bıraktı

6.09.2025 04:00:00
Damla Polat
Şişli Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan emekçiler, maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle belediye binası önünde toplandı. DİSK ve Genel-İş temsilcileri, kaynakların halkın hizmetine ve işçinin emeğine ayrılmasını talep etti. Açıklamada, temizlik hizmetlerinin aksamasıyla sokakların çöp içinde kaldığı, bunun halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Şişli Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan belediye emekçileri, maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle belediye binası önünde eylem yaptı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) sendikası temsilcileri, yapmış oldukları basın açıklamasında kaynakların halkın hizmetine ve işçinin emeğine ayrılması sağlanmasını talep etti.

Yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Şişli, İstanbul’un en yoğun nüfus sirkülasyonuna sahip ilçelerinden biri. Günlük yaklaşık 4 milyon insanın giriş çıkış yaptığı ilçemizde temizlik hizmetleri bugüne kadar aksamadan yürütülmekteydi. Ancak bugün geldiğimiz noktada, örnek gösterilen bir ilçe iken sokaklarımızın çöp içinde kalması yalnızca bir görüntü kirliliği değil, halk sağlığını da tehdit eden bir tablo haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

