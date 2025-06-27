Şişli Belediyesi işçilerinin direnişi... 19 gündür açlık grevinde olan Zeynel Yiğit bayıldı

19 Mart’ta düzenlenen “Kent Uzlaşısı” operasyonuyla Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve yerine kayyum atanmasından bu yana belediye işçileri, haklarının gasbedildiğini belirtiyor.

Ücretlerinin eksik ve geç yatırıldığı, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının sistematik biçimde yok sayıldığı, üyesi oldukları DİSK/Genel-İş'in devre dışı bırakılmak istendiği gerekçeleriyle eylemler yapan işçilerin tepkisi, kayyumun cumartesi-pazar izin günlerini hafta içine kaydırmasıyla daha da büyüdü.

Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit'in sürdürdüğü açlık grevine, 19. günde belediye işçileri de katıldı.

AÇLIK GREVİNDE BAYILDI

Öte yandan 19 gündür açlık grevinde olan Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit konuşma yapmasının ardından bayıldı. Yiğt, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OTURMA EYLEMİNE GEÇİLDİ

Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin uygulamalarına karşı 19 gündür açlık grevinde olan Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit’in bayılmasının ardından Şişli Belediyesi işçileri oturma eylemine geçti.

Saat 14.00'da DİSK Genel Merkez yöneticileri Şişli Belediyesi kayyumuyla görüşecek. İşçiler toplantının sonucunu oturma eylemi yaparak bekliyor.

Saat 14’te DİSK Genel Merkez yöneticileri Şişli Belediyesi kayyumuyla görüşecek. İşçiler toplantının sonucunu oturma eylemi yaparak bekliyor.

Öte yandan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 3 No’lu Şubesi bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler, Şişli Belediyesi’nin farklı birimlerinde alın teriyle hizmet üreten, bu kenti emekle yaşanabilir kılan, kamu hizmetini görev değil, onur bilen işçileriz. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, bu onurlu emeğe yönelik doğrudan bir saldırı anlamına gelmektedir.

"KURAL TANIMAZ BİR ANLAYIŞIN ADI HALİNE GELMİŞTİR"

Şişli Belediyesi’nde bir süredir uygulamada olan kayyum yönetimi, sadece siyasal bir gasp değil; aynı zamanda işçinin, halkın ve kamu hizmetinin hukukunu yok sayan, kural tanımaz bir anlayışın adı haline gelmiştir. Bu anlayış, anayasa, yasa ve tarafı olduğumuz toplu iş sözleşmesini açıkça çiğnemektedir.

Toplu sözleşmemizde yer alan çalışma saatleri, hafta tatilleri ve diğer temel haklarımız, bu kayyum zihniyeti tarafından keyfi biçimde ihlal edilmekte; işçilere SMS yoluyla hukuksuz mesai dayatılmaktadır. Bu uygulamalarla açıkça görülmektedir ki, Şişli Belediyesi’nde kayyum yönetimi sadece halkın değil, işçinin de iradesini ve haklarını gasp etmektedir.

Biz Şişli işçileri olarak buradan bir kez daha açıkça ilan ediyoruz:

Kayyum yönetiminin hukuk dışı ve sözleşme tanımaz tutumunu kabul etmiyoruz. Toplu sözleşmemiz bizimdir; masa başında kazanılmış değil, yılların mücadelesiyle alınmıştır. Hafta sonu ailemizle birlikte dinlenme hakkımız anayasal ve insani bir haktır. Bu hakkı çiğneyen her anlayışa karşı sessiz kalmayacağız.

"BU İŞÇİ UNUTMAZ"

Bu nedenle yalnızca kayyum yönetimini değil, aynı zamanda bu hukuksuzluğun zeminini hazırlayan ve bugün de bu sürecin parçası olmaya devam eden bürokrat ve yöneticileri de uyarıyoruz. Bu işçi unutmaz. Bu halk unutmaz. Tasarruf adı altında emeği hedef alan uygulamaları reddediyoruz.

Şişli işçisi köle değildir, tasarruf kalemi hiç değildir. Hukuka, toplu sözleşmeye ve insan onuruna aykırı bu keyfi yönetim anlayışına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

İşçiden değil, çalanlardan hesap sorun! İşimizin başında, hafta sonu ailemizin yanındayız! Şişli işçileri kazanacak!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."