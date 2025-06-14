Şişli Belediyesi kayyumunun hafta sonu izinlerini kaldırmasının ardından işçiler eylem başlattı: ‘Cumartesi-pazarımıza dokunma’

İşçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını eksik ve geç ödediği için işçiler tarafından protesto edilen Şişli Belediyesi kayyumunun şimdi de iki günlük hafta sonu iznini kaldırdığı, izin günlerini hafta içine kaydırdığı belirtildi. DİSK/Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit’in aktardığına göre kayyum yönetimi sendikaya, çalışma zamanlarının değiştirilmesiyle ilgili bir dilekçe imzalatmak istedi.

Sendika, işçilerin değişikliğe gönüllü olduğunu gösterecek dilekçeyi imzalamadı ve eylem kararı aldı. Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit açlık grevi yapıyor ve beraberindeki şube temsilcileriyle birlikte altı gündür belediye önünde nöbet tutuyor. İşçiler dayatılan değişiklik karşısında mevcut çalışma düzenlerini sürdürüyor ve mesai sonrasında dönüşümlü olarak eylem alanında bulunuyor.

'ANTİDEMOKRATİK YÖNETİM'

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Yiğit, izinlerin hafta içine kaydırılmasının işçilerin aile ve sosyal yaşam düzenini tamamen bozmak anlamına geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“7-24 buradayız, toplusözleşmeyle kazanılmış haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz. Hafta sonu tatillerimizi yedirtmeyeceğiz. Normalde, hafta sonu yapılması gereken bir iş olduğunda işçi, çift mesai ücreti karşılığında çağrılıyor. Şimdi bu değişikliği ekstra bir ücret vermemek için yapıyorlar. Direnişimiz sadece çalışma günlerimizle ilgili değil. Biz burada en başta antidemokratik yönetime karşı mücadele veriyoruz. Bunu tüm emek dostları, demokrasi dostları, özgürlük dostları ile dayanışmayı büyüterek yapacağız.