Şişli Belediyesi meclis üyelerinden 'kayyum' protestosu

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:36

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:44

Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Meclis Grubu, Resul Emrah Şahan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrasında Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

Meclis grubu, ''Cumhuriyetin beşiğine saltanat kurdurtmayız'' yazılı pankart ile belediye önünde toplandı.

''CUMHURİYETİMİZİN RUHUNA AÇIK BİR SALDIRI''

Yapılan açıklamada ''31 Mart’ta Şişli halkının rekor oyuyla seçtiği Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde tutuklu bulunmaktadır. Bu tutukluluk, yalnızca bir kişiye değil, Şişli halkının iradesine doğrudan bir kelepçedir. Atatürk’ün ilçesinde, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının zindanda tutulması, demokratik ilkelerle kurulmuş Cumhuriyetimizin ruhuna karşı apaçık bir saldırıdır'' ifadelerine yer verildi.

Meclis grubunun basın açıklamasının tam hali şöyle:

''Değerli Şişli halkı,

Basınımızın kıymetli temsilcileri,

Cumhuriyet’e ve demokrasiye bağlı tüm yurttaşlarımız,

Bugün burada, yalnızca ilçemiz Şişli’nin değil, halkımızın iradesine sahip çıkmak için toplandık.

Bugün burada, Şişli’den yükselen bu sesin yalnızca yerel bir itiraz değil; Türkiye’de halk iradesine karşı kurulan vesayet düzenine açık bir meydan okuma olduğunu ilan etmek için bir aradayız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere ikamet ettiği, Atatürk Evi’ne ev sahipliği yapan, ilk kararların, ilk adımların atıldığı Şişli, bugün demokrasimize ve halk iradesine yönelik ağır bir müdahayeyle karşı karşıyadır.

31 Mart’ta Şişli halkının rekor oyuyla seçtiği Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde tutuklu bulunmaktadır. Bu tutukluluk, yalnızca bir kişiye değil, Şişli halkının iradesine doğrudan bir kelepçedir. Atatürk’ün ilçesinde, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının zindanda tutulması, demokratik ilkelerle kurulmuş Cumhuriyetimizin ruhuna karşı apaçık bir saldırıdır.

Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin olarak, 3 Nisan tarihinde avukatları tarafından gerekli mercilere itiraz dilekçesi sunulmuştur.

Bu dilekçede, Resul Emrah Şahan hakkında öne sürülen suçlamaların, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin kararı doğrultusunda partiler arasında seçim stratejisi gereği gerçekleştirilen bir ittifak olduğu ve bu sürecin suç teşkil etmediği açıkça belirtilmiştir.

Başkanımız hakkında yöneltilen suç isnadında dayanak olarak gösterilen HTS ve baz istasyonu kayıtlarının, suçlamaya yeterli delil teşkil etmeyeceği vurgulanmıştır. Nitekim, bu konuda alanında Türkiye’de tek olan Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi’den alınan uzman mütalaası da sunulmuş; ilgili verilerin teknik olarak delil niteliği taşımadığı bilimsel olarak ortaya konmuştur.

Bir diğer önemli husus ise, hiçbir somut delile dayanmayan, soyut ve mesnetsiz iddialardan ibaret olan gizli tanık beyanlarına yönelik yapılan haklı itirazdır.

Şişli’de her 10 kişiden 7’sinin teveccühü ile seçilmiş olan Başkanımız Resul Emrah Şahan, halka mal olmuş bir kişi olarak, delil karartma, kaçma veya saklanma şüphesi bulunmaksızın tutuklanmıştır. Bu nedenle, tutuklama tedbirinin uygulanması hiçbir hukuk normu ile bağdaşmamaktadır.

Adalete her ne pahasına olursa olsun inancımız tamdır.

Ve adımız kadar eminiz ki Başkanımız masumdur.

Sunulan bu itiraz dilekçesini bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

Tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliği’nin ardından, itiraz dilekçesini inceleyecek Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilecek kararı biz de parti temsilcileri olarak yakından ve kararlılıkla takip edeceğiz.

Resul Emrah Şahan’ın haksız ve hukuka aykırı biçimde tutuklanmasının hemen ardından, belediyeye kayyum atanmıştır.

Kayyumun ilk icraatlerinden biri de belediye meclisini fiilen feshetmek olmuştur.

Bu uygulama, Şişli halkının ezici çoğunluğunun oyunu alarak seçilmiş bir belediye başkanına, halkın seçme hakkına ve aynı oylarla göreve gelen biz, meclis üyelerinin seçilme hakkına açıkça bir müdahaledir. Bu işlem, Anayasa’ya aykırıdır.

Bu nedenle, kayyumun hukuka aykırı bu işlemine karşı bu açıklamadan hemen sonra Çağlayan Adliyesi’ne giderek dava açmak üzere itiraz dilekçemizi sunacağız.

Bizler bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Şişli halkı adına, hukuk ve adalet yerini bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Şişli’yi Şişli halkına ve seçilmiş meclis üyeleri olarak bizlere emanet eden Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın emanetine sahip çıkacağız.

Şişli iradesine gasp edildikten sonra atanan kayyum ile ne yazık ki ilçemiz karanlık ve hukuksuz günlerden geçmeye devam etmektedir. Kayyumun atandıktan sonra ilk işi belediye meclisimizin yetkilerini fiilen feshetmesi olmuştur.

Saygıdeğer Şişli halkı,

Şişli Belediyesi meclis üyeleri olarak bizler size hizmet etme misyonu ile 31 Mart seçimlerinden bugüne dek canla başla çalışmaktayız. Şişli’nin seçilmiş meclis üyeleri olarak karar süreçlerinden dışlanmamız, belediyenin halk adına denetlenmesinin önüne geçilmek amacıyla alınmış bir karardır. Dolayısıyla yine bir halk iradesi gaspı durumu ile karşı karşıyayız. Biz buna karşı sessiz kalamayız, kalmayacağız.

Meclis üyelerimizle birlikte bugün bu açıklamanın ardından, yapılmak istenen bu açık hukuksuzluğa karşı Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunacak ve sürecin her adımını kamuoyuyla paylaşacağız.

Biz tüm bu süreçlerin takipçisi olurken belediyemizin asıl sahibi olan siz Kıymetli Şişli halkını da bazı süreçler hakkında bilgilendirmek isteriz.

Belediyemizin asıl sahibi Şişli halkıdır. Şişli Belediyesinde kayyumun göreve geldiğinden beri belediye personeline sistematik bir mobbing uyguladığını, korku ve baskı ortamı yaratılmaya çalışıldığını biliyoruz. Koridorlarda her on adımda bir polisimizin durduğunu ve personele nasıl bir psikolojik baskı yarattığını biliyoruz. Asıl sahibi halkımız olan belediyemizi kimden ve neyden koruyorsunuz?

Daha da vahimi, belediye personelinin maaş ödemeleri için merkezi hükümetten Bakan düzeyinde (bakın sayın basın mensupları bu nokta çok önemli!) BAKAN düzeyinde görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz.

“Silkeleme talimatı” ile görevdeki başkanın gelir kaynaklarına kasıtlı müdahaleler yapıldığı artık açıkça ortadadır. Belediye başkanımız Resul Emrah Şahan görevdeyken kaynaklar kesilmiş, kayyum gelince para muslukları açılmıştır. Bu çifte standart tablo demokrasimize, halkın iradesini korumak isteyen Cumhuriyet düzenine yakışmamaktadır. Bu durum sadece adaletsiz değil; ahlaksız bir siyasi mühendisliktir.

Şişli halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Meclis Grubu olarak buna geçit vermeyeceğiz!

Şişli’nin parti örgütü, belediye meclisi ve vicdanı dimdik ayaktadır.

Atatürk’ün ilçesinde halk iradesi çiğnenemez. Çiğnenmeyecek!

Biz her adımı, her imzayı, her hukuksuzluğu kayıt altına alıyoruz. Ve almaya da devam edeceğiz.

''TİTİZLİKLE BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın göreve gelir gelmez rant projelerine karşı başlattığı mücadeleye başta Şişli halkı olmak üzere tüm İstanbullular şâhittir. Gerek görev sürecinde belediye yetkilerini kullanarak yaptığı denetlemeler ve kestiği cezalar, gerekse hukuki süreçler kamuoyu tarafından istenildiği takdirde açıkça öğrenebilecek şeffaflıktadır. Şişli’nin kalbine saplanan rant projelerini ve dahasını adım adım takip edecek, halkımızı bu konuda büyük bir titizlikle bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kayyumun ilçemize, halkımızın iradesine rağmen Şişli’mize zarar verecek tek bir rant projesine imza atmasına asla izin vermeyeceğiz.

Bu cesareti gösterenlerin karşısında Şişli halkı omuz omuza duracak ve yaşam alanlarına sahip çıkacaktır.

Ne kayyum düzeni ne vesayet rejimi…

Şişli, halkındır. Şişli, Cumhuriyetindir. Şişli, teslim alınamaz!

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.''