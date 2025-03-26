Şişli Belediyesi kayyumundan İstanbul Valisi'ne ziyaret!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valisi Davut Gül’e ziyarette bulundu. Ziyaretin duyurusu, İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Şişli Belediyesi kayyumundan İstanbul Valisi'ne ziyaret!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan ve verdiği kararlarla tepkilerin odağında olan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valisi Davut Gül’e ziyarette bulundu.

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, “Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, Valimiz Davut Gül’ü ziyaret etti" denildi.


Etiketler: #Cevdet Ertürkmen #resul emrah şahan #kayyum #Davut Gül

İlgili Haberler

Şişli Belediyesi kayyumu Cevdet Türkmen'den 'belediye meclisi' hamlesi: Yetkiler devredildi!

Şişli Belediyesi kayyumu Cevdet Türkmen'den 'belediye meclisi' hamlesi: Yetkiler devredildi!
İddialar ve açıklamalar peş peşe geldi... Şişli'de kayyum Kent lokantalarını kapattı mı?

İddialar ve açıklamalar peş peşe geldi... Şişli'de kayyum Kent lokantalarını kapattı mı?
Şişli Belediyesi'nde kayyum göreve başladı: İmamoğlu ile Şahan afişleri toplatılıyor!

Şişli Belediyesi'nde kayyum göreve başladı: İmamoğlu ile Şahan afişleri toplatılıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler