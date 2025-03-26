Şişli Belediyesi kayyumundan İstanbul Valisi'ne ziyaret!
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valisi Davut Gül’e ziyarette bulundu. Ziyaretin duyurusu, İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.
Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan ve verdiği kararlarla tepkilerin odağında olan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valisi Davut Gül’e ziyarette bulundu.
İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, “Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, Valimiz Davut Gül’ü ziyaret etti" denildi.
#Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, Valimiz Davut Gül’ü ziyaret etti. @gul_davut#İstanbul ???? pic.twitter.com/Dajhe9ArvP— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 26, 2025
Etiketler: #Cevdet Ertürkmen #resul emrah şahan #kayyum #Davut Gül
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