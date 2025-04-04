Günlerdir kapalıydı: Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nden 'Kent Lokantası' açıklaması

Yayınlanma: 04.04.2025 - 18:55

Güncelleme: 04.04.2025 - 18:59

19 Mart günü İBB'ye yapılan operasyon kapsamında seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Şişli'deki Kent Lokantaları o günden bu yana kapalı kalmıştı.

Kayyum yönetiminin kapalı tuttuğu Kent Lokantalarına yurttaşlar tepki göstermiş, kapalı bulunan lokantalar önünde çorba dağıtmaya başlamıştı. Belediyenin açıklamasında ise Kent Lokantaları'nın 19 Mart’tan itibaren malzeme tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle kapalı olduğu, ancak 24 Mart'tan itibaren kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in talimatıyla yeniden açılmak üzere harekete geçildiği ifade edilmişti.

"7 NİSAN GÜNÜNDEN İTİBAREN HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK"

Kayyum yönetimindeki belediye tarafından bugün yapılan açıklamada ise, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde: