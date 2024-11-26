Şişli Belediyesi ve Yanındayız Derneği'nden 'Nöbetteyiz' eylemi: 'Mücadele etmek zorundayız'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 26.11.2024 - 16:30

Yanındayız Derneği'nin her yıl düzenlediği "Nöbetteyiz" eylemi, bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Şişli Belediyesi iş birliği ile Maçka Sanat Parkı’nda gerçekleşti.

Yanındayız Derneği Üyeleri, UN Women, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gibi aynı alanda çalışan kuruluşların temsilcileri, konsolosluk temsilcileri, üniversite öğrencileri, aktivistler, girişimciler ve iş insanlarının katıldığı eylemde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan konuşma yaptı.

''Kadın hareketi bu ülkenin demokratikleşmesinde, geleceğinde ve aydınlanmasında öncü ve hep birkaç adım önde''

Başkan Resul Emrah Şahan şöyle konuştu:

“Kadın hareketi bu ülkenin demokratikleşmesinde, geleceğinde ve aydınlanmasında öncü ve hep birkaç adım önde. Kadınların, bu adaletsiz düzendeki eşitlik arayışında erkek olarak bir adım geriye çekilerek imtiyazlarımızdan vazgeçip; bu mücadelenin bir paydaşı olarak bulunduğumuz yerden süreci büyütmek, katkı koymak, sürecin içerisinde olmak zorunluluğumuzu ve proje üretmek zorunluluğumuzu görüyoruz.

"DAVAMIZ KADINLARIN MÜCADELESİNİ BÜYÜTMEK"

Evet, kadınlar kentte, evde, İstanbul'da, metropolde, sokakta kendi güvende hissetmiyor. Bir kamu yöneticisi olarak söylüyorum; işte burada bize sorumluluk ve görevler düşüyor. Bunun farkına vararak oturduğumuz koltuklarda, ürettiğimiz projelerde mücadele etmek zorundayız. Bu ülkenin aydınlık yarınları için kol kola girdiğimiz bu eşitlik mücadelesinde gerçekten birbirimizi büyüttüğümüzde aydınlık yarınlara varabileceğiz. Bütün uğraşımız, siyasi davamız; Şişli'de, İstanbul'da, bu ülkede kadınların eşitlik mücadelesini büyütmek, daha demokratik, daha aydınlık, daha adaletli bir ülke için birlikte olmak ve kol kola yürümek.”

''2024 YILININ İLK 10 AYINDA 374 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ''

Eylemde konuşan Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı da şiddete karşı kişisel bir duruş sergilemenin kolektif değişim için en güçlü adım olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2023 yılında 417, 2024 yılının ilk 10 ayında ise 374 kadın eşleri, eski eşleri, nişanlıları, babaları, ağabeyleri, kardeşleri, amcaları, kısacası erkekler tarafından katledildi. Yanındayız Derneği olarak; insan hakları mücadelesinde kadınların bugüne kadar kazanılmış tüm haklarının savunucusuyuz. İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ve Medeni Kanun’daki nafaka düzenlemesi gibi, kadın-erkek eşitliği konusunda kazanılmış haklara karşı yürütülen kampanyaların karşısındayız. Kadınların uluslararası sözleşmeler ve yasalarda güvence altına alınmış haklarının, hak ve adalet taleplerinin yanındayız. Yasaların uygulanmasının, ilgili politikaların ortaya konmasının takipçisi olacağız. Kadına şiddet, hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Şiddetin bahanesi yoktur.”

''ERKEKLER KONUŞMADIKÇA ŞİDDET DE SUSMUYOR''

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürcan ise eylemde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ortalama her gün bir kadın öldürülüyor. Her gün bir erkek, bir kadını öldürüyor. Buna bir son vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kadına yönelik şiddet bir erkeklik sorunudur. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin ardından kadınlar seslerini çıkarırken erkeklerin büyük bir kısmı susuyor. Oysa ataerki ile mücadele kadın-erkek bir arada yapılır. Başka türlü kimse özgürleşemez, eşitlik sağlanamaz. Erkekler ataerkiye karşı, eşitlik için mücadeleye katılmak zorundalar. Şiddet erkeklik değil, şiddet güçsüzlüktür. Erkekler konuşmadıkça şiddet de susmuyor. Yanındayız erkekleri olarak bu sorumluluğu alıyor, kadına yönelik şiddete son vermek için harekete geçiyoruz.”



