Şişli Belediyesi'nden Kolan Hastanesi'ne milyonluk ceza

Şişli Belediyesi, yenidoğan çetesi soruşturmasında da adı geçen Kolan Hastanesi'nin Şişli'deki binasının kaçak tadilatla büyütüldüğünü saptadı. Hastaneye 31 milyon 404 bin lira para cezası verildi.

Şişli Belediyesi'nden Kolan Hastanesi'ne milyonluk ceza
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:14

Yenidoğan çetesiyle ilgili yargılama başlarken, soruşturmada adı geçen hastanelerden biri de Silivri'deki Kolan Hastanesi'ydi. 

AKP’den 2018’de Ağrı milletvekili aday adayı olan hastane sahibi Nedim Kolan'ın Şişli'deki hastanesini de 'kaçak tadilatla büyüttüğü' belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Şişli Belediyesi yetkilileri, Kolan Hastanesi’nin ruhsat eki onaylı projesine aykırı olarak; zemin katta orta bahçe olarak görünen alanın açılır kapanır pergola sistemi ile kapalı hale getirilerek kafe alanını büyüttüğünü, dokuzuncu normal kat ile dokuzuncu asma kat arasında bulunan 8 adet merdiveni iptal ederek döşeme boşluklarını kapattığını belirledi.

Belediye, hastanenin kaçak alanlarını yapı tatil tutanağı düzenleyerek mühürledi. 

Şişli Belediyesi’nin 5 Kasım 2024 tarihli Encümen kararıyla, hastaneye 31 milyon 404 bin TL para cezası verildi.


Etiketler: #Şişli Belediyesi #Kolan Hastanesi

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