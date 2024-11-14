Şişli Belediyesi’nden diyabetli çocuklara sensör desteği

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:10

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:12

Şişli Belediyesi ve DİYAÇEV arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şişli’de, “Diyabetli Çocuklara Sensör Desteği Programı” hayata geçirildi. Protokol kapsamında Şişli Belediyesi, Tip 1 diyabet hastalığı tanısı almış Şişli’deki tüm diyabetli çocuklara, tedavi sürecinde hayatını kolaylaştıracak Şeker Ölçüm Cihazı (Sensör) için her ay 5 bin TL’lik ödeme sağlanacak.

Program kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile DİYAÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun’un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte protokol imzalandı.

Programda ilk olarak DİYAÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun konuştu. Hatun, diyabet sürecini yönetmenin önemine değinerek, “Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Bundan onlarca yıl önce insülin keşfedildi. 104 yıl önce, insülin bulunmadan bütün Tip 1 diyabetliler, hayatlarını kaybediyordu. Kimse yaşamıyordu. Bu işin bir kısmı, yaşamak önemli ama sağlıklı yaşamak lazım. Sağlıklı yaşamak için de glikozu arabayı kullanır gibi şeritte, yani 70-180 mg arasında tutmak lazım. İki elimiz direksiyonda, bir elimiz 70’in altına düşmesin bir elimiz, 180’in üstüne çıkmasın. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Sürekli glikozu görerek.” diye konuştu.

“ŞİŞLİ’NİN PROGRAMI ÖZGÜN BİR PROGRAM”

Şişli Belediyesi ve DİYAÇEV arasındaki iş birliğine değinen Hatun, “Sevgili Emrah Başkanı tanıyorum. Çok iyi kalpli, akıllı olduğunu biliyorum. İstanbul ve insanları bildiğini biliyorum. Geçenlerde dedi ki; Şükrü Hoca, bununla uğraşalım, bir şey yapalım. Şişli’de bunu yapmak istiyoruz. Ben de dedim ki; yapalım. Ama farklı yapalım. Belirli miktarda maddi destekte bulunalım. Yani tek bir sensöre mahkum etmeyelim onları. Bu doğru değil. Sensörler çeşitli. O da sağ olsun kabul etti. Bu yüzden Şişli’nin programı, özgün bir program.” ifadelerini kullandı.

“DİYABETLE MÜCADELE HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR”

Şişli Belediye Başkanı Şahan ise konuşmasında, diyabetin bir kamu sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Başkan Şahan, “Tip 1 diyabet özellikle çocuklarımızı etkileyen, yaşam boyu süren ve yönetilmesi gereken bir hastalık. Erken yaşlarda başlayan diyabetle mücadele, sadece Tip 1 diyabet ile yaşayan yurttaşlarımızı değil, aileleri, bizleri, kamuyu, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü diyabet, dikkatle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu nedenle bizler de sorumluluğumuzu alıp, diyabetli yurttaşlarımızla, çocuklarımızla hangi projeyi yönetebiliriz diye gerçekten, zaten seçim döneminde de söylediğimiz gibi, hizmette çocuklarımızı eşitlemek, çocuklarımızı bu kentte eşitlemek mottosuyla yola çıkan bir sosyal demokrat belediye başkanı olarak da bu projeye adım atmak istedik” dedi.

“LÜKS DEĞİL, VAZGEÇİLMEZ BİR İHTİYAÇ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Başkan Şahan, diyabet sürecinde sensör kullanan çocukların acısız şekilde şeker düzeyini ölçebildiğini vurgulayarak, “Tip 1 diyabetli çocuğun bir gününü anlatmak isterim. Dışarıdan enjeksiyonla insülin hormonunu düzenlemek zorunda. Bunları 24 saat boyunca takip etmek zorunda, hepimiz biliyoruz. Her gün kan şekerini ölçmek için defalarca kez parmağını delmek zorunda kalmasını biraz önce videodan da hep beraber izledik. Çocuklarımızın bu konusunu çözeceğiz. Diyabetli çocuklarımızın parmaklarını günde 50-60 kez delinmesi yerine sensörle, günde 288 kez acısız şekilde şeker düzeyini ölçüyor. Çocuklarımızın korkmadan, acı çekmeden tedavilerini sürdürmek artık bu teknolojiyle mümkün. Ancak bu teknolojinin tabii ki bir maliyeti var. Merkezi hükümet maalesef bir müjde diye duyurmasına rağmen Avrupa'da sensör ödemeyen birkaç ülkeden biri konumundayız. Bu sebeple sensörler, sadece belli ailelerin erişebildiği, birçok ailenin ne yazık ki mahrum kaldığı bir teknoloji. Sosyal demokrat belediye olarak sensörü, bir konfor ve bir lüks değil, diyabetli çocuklarımızın süreci için vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Onun için de bu projeyi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ARTIK ÇOCUKLARIMIZ ACI ÇEKMEYECEK”

Şişli’de yaşayan tüm çocukların sensör desteğinden faydalanacağını söyleyen Başkan Şahan, “Türkiye'de sağlık sisteminin geldiği noktayı biliyoruz. Sadece iki tane istatistik var: Yap kirala devlet modeliyle 18 şehir hastanesinin betonuna 2024 yılında ödenen bütçe 83 milyar lira. Oysaki şurada toplandığımız, Türkiye'deki tüm Tip 1 diyabetli çocuklarımızın sensörü için harcanacak para sadece 1 milyar TL. Aslında bu bütün her şeyi çok açıkça gösteren bir istatistiktir. Şişli Belediyesi olarak bugünden sonra diyabet tedavisinin en önemli unsurlarından biri olan sensörlerle ilgili, 5 bin TL'lik maddi destek sunacağız. Şişli’de yaşayan 18 yaş altında tüm diyabetli çocuklarımız bu destekten faydalanacak. Bu destekten sonra artık çocuklarımız acı çekmeyecek, parmakları delinmeyecek, aileler çocukları için uykusuz kalmayacak. Diyabet, korkulan bir rüya olmayacak.” şeklinde konuştu.

BAŞVURULAR BELEDİYENİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILABİLECEK

Şişli Belediyesi ve DİYAÇEV arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen “Diyabetli Çocuklara Sensör Desteği Programı”na, Şişli’de yaşayan 18 yaş altındaki bütün diyabetli çocuk aileleri başvurabilecek. Başvurular, Şişli Belediyesi web sayfasından (http://diyabetbasvuru.sisli.bel.tr) yapılabilecek.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN CİHAZ

Şeker Ölçüm Cihazı (Sensör), Tip 1 diyabeti yönetirken endişe duyan, özellikle gece ve evden uzaktaki zamanlarda kan şekeri düşüklüğü korkusuyla yaşamları olumsuz etkilenen çocukların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırırken, çocukların yaşam kalitesini de yükseltiyor.

SENSÖRLERİN KULLANIMI İÇİN EĞİTİM VERİLECEK

Protokol kapsamında, DİYAÇEV tarafından Şeker Ölçüm Cihazı kullanmaya yeni başlayan her aileye, sensörlerin kullanımı ve verilerin değerlendirilmesi konusunda eğitim verilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra TİP1 diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik tedavide güncel öneriler ve karbonhidrat sayımı konularını içeren 1 gün süreli eğitim verilecek.

Ayrıca programdan yararlanan bütün ailelere, Ragnar Hanas’ın geçen yıl Türkçe’ye çevrilen “Çocuklarda, Ergenlerde ve Genç Erişkinlerde Tip 1 Diyabet: Nasıl Kendi Diyabetinizin Uzmanı Olursunuz?” isimli kitabı hediye edilecek.