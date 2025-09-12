Şişli Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 16:38:00
DHA
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki işçi ise dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

 

