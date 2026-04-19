19.04.2026 15:30:00
DHA
Şişli'de feci kaza... Otomobilin çarptığı direk turistin üzerine devrildi: Yoğun bakıma kaldırıldı

Şişli'de iddiaya göre sürücü Nil S.‘nin bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy’nin üzerine devrildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turistin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Nil S. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı. Otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk, karşıdan karşıya geçen Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk müdahalesinin ardından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Yaralı Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

