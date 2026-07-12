Şişli’de kayyım yönetiminin bilançosunda sosyal destekler kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart 2025 tarihli operasyon kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 23 Mart 2025’te tutuklandı. Şahan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen belediye başkanvekili olarak görevlendirildi. Mayıs 2026’da kayyım yönetiminde iki kez değişikliğe gidildi; 12 Mayıs’ta Ayhan Terzi, sekiz gün sonra ise Ali İkram Tuna göreve getirildi. Cumhuriyet’in konuştuğu yurttaşlar, çöp konteynerlerinin zamanında boşaltılmadığını, moloz ve mobilya atıklarının haftalarca sokakta kaldığını, mahallelerin yıkanmadığını ve altyapı çalışması yapılan yolların kapatılmadığını söyledi.

CHP Şişli İlçe Başkanı Av. Caner Can Kartal, Şahan’ın tutuklanmasına kadar geçen yaklaşık 11 aylık dönemde belediyenin özellikle yoksul mahallelerde çocuklara yönelik sosyal destekleri artırdığını söyledi. Kuştepe’de çocuklara sağlanan bir öğün desteğinin okullaşma oranını artırdığını belirten Kartal, kayyım yönetiminin ardından bu uygulamanın sonlandırıldığını ifade etti.

Kartal, “Bu şehrin çocuklarına, en yoksul mahalledeki Kuştepe’nin çocuklarına bir öğün destek sağlayarak okullaşma oranını artıran bir belediyecilik faaliyeti yürütüyorduk. Bu hukuksuzlukların, irade gaspının ve çocuklarımızın bir öğününe el konulmasının takipçisi olacağız” dedi.

İletişim Başkanlığı ise 27 Mart 2025’te yaptığı açıklamada, kayyım yönetiminin ilkokul öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği iddiasını yalanlamış, Şişli Belediyesi’nin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı uygulamasının bulunmadığını savunmuştu.

‘HALK SORUNU’

Kartal, kayyım yönetimi sonrasında temizlik çalışmalarının aksadığını savunarak belediye işçilerinin mesai ücretlerinin kısıldığını öne sürdü. Şahan döneminde temizlik filosunun yenilendiğini ve “Temiz Şişli” hareketinin başlatıldığını anımsatan Kartal, bu çalışmaların kayyımın göreve gelmesinin ardından durduğunu söyledi. Kartal, “İnsanlar bu çöpler nedeniyle hastalandıktan sonra mı toplanmaya başlanacak? Bir belediyenin ilk görevi çöp toplamak ve yolları onarmaktır. Kayyım bir halk sağlığı problemine dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Gülbahar Mahallesi’nde 13 yıldır yaşayan Yılmaz Oturak, “Belediyeyi arıyoruz, ‘Kayyım var, yapamıyoruz’ diyorlar. Kayyıma ulaştığımızda ‘Belediyeye talimat veriyoruz, belediye yapmıyor’ deniliyor. Herkes birbirine topu atıyor, vatandaş bunun cezasını çekiyor” dedi.

Bir başka Şişlili yurttaş ise “Çöpler nedeniyle her taraf sinek ve koku içinde. Mobilyalar ve molozlar yüzünden zaman zaman araçlar geçemiyor. Biraz ilgi ve bakım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.