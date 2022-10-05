Şişli Feriköy Mezarlığı'nda bir kişi ağaca asılı halde bulundu
Şişli Feriköy Mezarlığı'nda bir kişi, ağaca asılı vaziyette bulundu. Şahsın öldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ağaçta bir kişinin ağaca asılı halde olduğunu gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ağaca asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ömer Türkdemir'e (40) ait olduğu tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkdemir'in 3 gün önce de aynı yere gelerek kendisine zarar vermeye çalıştığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Benzin ve motorine büyük zam yolda
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı