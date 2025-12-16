Şişli kayyımından CHP'ye davet: 'Anlamakta zorlandık'

Şişli Belediyesi'nin kayyım başkanvekili ve Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, siyasi partilere ve ilçe müdürlüklerine "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" kapsamında davet gönderdi.

Daveti paylaşan CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, "Şişli İlçe Başkanlığımıza, anlamlandırmakta zorlandığımız bir davet geldi. Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan tutukluyken, Şişli Belediye Meclisi çalıştırılmıyorken, “İlçe İnsan Hakları Kurulu” toplantısına çağrıldık" dedi.

"TOPLANTIDA HATIRLATTIK"

Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsan haklarından söz edilecekse, en temel ihlalin görmezden gelinmemesi gerekir. Seçimle kazanılmış bir belediyenin kayyumla yönetilmesi, seçme ve seçilme hakkının açık ihlalidir. Bu koşullar altında Şişli’nin hakkı ve hukuku korunmuş sayılamaz.

Toplantıda bu çelişkiyi hatırlattık. Seçilmiş iradenin yok sayıldığı bir zeminin meşruiyet üretmediğini ifade ettik. Bu tabloyu normalleştiren hiçbir sürecin parçası olmayacağımızı açıkça söyledik.

Başkanımız geri gelene kadar bize durmak yok. Şişli’de demokrasi yeniden nefes alacak!"