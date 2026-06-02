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Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı

Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı

2.06.2026 22:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı

İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır. 

Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferlerinin olduğu duyuruldu.

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