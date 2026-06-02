Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı

İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 2, 2026
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.
Seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferlerinin olduğu duyuruldu.