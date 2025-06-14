Şişli Meclisi mahallede buluşmaları devam ediyor: Resul Emrah Şahan’dan demokrasi mesajı

Şişli Belediyesi’nin demokratik katılımı mahalle ölçeğinde büyüten projesi “Şişli Meclisi Mahallede” buluşmaları, 12 Haziran Perşembe akşamı Ortanca Parkı’nda coşkulu bir toplantıya sahne oldu. Paşa, Yayla, Feriköy ve Duatepe mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada dayanışma ve halk iradesine sahip çıkma vurgusu öne çıktı.



Mahalle sakinleri, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla kayyum uygulamalarına tepki gösterirken, Şişli’nin rekor oyla seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a da güçlü destek mesajları verdi. Yurttaşlar, seçilmiş yöneticilere sahip çıkma kararlılıklarını dile getirerek, demokrasiye olan inançlarını yineledi.





Geceye cezaevinden bir mesajla katılan Başkan Resul Emrah Şahan, Şişli halkına şu sözlerle seslendi:

“Bugün, Şişli’mizin en köklü mahallelerinden Paşa, Yayla, Feriköy ve Duatepe’de bir aradasınız. Bu buluşmalar bizim siyaset anlayışımızın kalbidir. Biz belediyeyi makam odalarında değil, mahallelerde kurduk. Kararları yukarıdan değil, aşağıdan alıyoruz. Çünkü biliyoruz: Şişli ancak halkla birlikte yönetilirse herkesin yüzü güler.

Cezaevindeki bu duvarlar aramıza girmiş olabilir ama kalbim hâlâ aranızda. Değerli CHP ilçe örgütümüz ve meclis üyelerimizle birlikte sokağın sesini duymaya, mahallenin taleplerini anlamaya, birlikte yol yürümeye devam ediyorum. Şişli sokaklarında sizlerle buluşacağımız günler çok yakın!”





Toplantıda, halkın öneri ve talepleri tek tek not alındı. Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, başkanlarının emanetine sahip çıkarak, halkçı belediyecilik anlayışını mahalle mahalle yaşatacaklarını belirtti.

“İrade millette, meclis mahallede” anlayışıyla sürdürülen buluşmalar, Şişli’nin dört bir yanında halkın sesine kulak vermeye devam edecek.