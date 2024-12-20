Batman'da mobilya fabrikasında yangın paniği!
Batman’da Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis, jandarma ekipleri sevk edildi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da desteğiyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Vali Ekrem Canalp da İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile birlikte olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangında fabrikada hasar oluşurken, soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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