Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın
Şişli'de, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta 07.15 sıralarında 3 katlı metruk binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşadığı öğrenilen bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Sahipleri tarafından terk edildikten sonra yıllardır boş olduğu öğrenilen binada kaldığı öğrenilen kağıt atık toplayıcısı Veli Kılıçdoğan, yangını eve giren iki kişinin çıkardığını iddia etti.
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