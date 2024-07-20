Şişli’de alkollü şahıs taksinin içinden silahla rastgele havaya ateş açtı

Şişli’de taksinin içinden silahla havaya ateş açan ve o anları güvenlik kamerasına yansıyan alkollü şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 12:05
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Elmadağ Caddesi’nde silahla havaya ateş açma olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, bir şahsın ön yolcu koltuğunda oturduğu ticari taksi içerisinden havaya silahla ateş ettiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G., 19 Temmuz’da Mecidiyeköy’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde bulunan olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Şahsın emniyetteki ifadesinden, eğlence yerinden çıktıktan sonra taksiye bindiği ardından alkolün etkisiyle silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

Yakalanan şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.


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