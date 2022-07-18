Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
Şişli'de yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatırken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan bir otelde gece saat 01.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Video Haberler
- Yeni evlenen çift düğünlerine oğullarıyla katıldılar
- Anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü
- CHP'li Aygun'dan Vahit Kiriçci’ye çağrı
- Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
- Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
- Bursa'da simitçi CHP'li Erkan Aydın'a dert yandı
- Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- ‘100 gün boyunca…’
- Üvey kızından çocuğu olan Errol Musk ilk kez konuştu
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- Üniversitedeki görevine son verdiler