Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:52

Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan bir otelde gece saat 01.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.