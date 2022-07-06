Konya'da kadın cinayeti: Eşi tarafından katledildi
Konya'da Süleyman P. (46), isimli erkek, 2 çocuğunun annesi eşi Sultan P.'yi (34) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi. Süleyman P., isimli erkek, sokak ortasında 2 çocuğunun annesi Sultan P.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Sultan P., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman P. kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- AKP artık birinci parti değil
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik