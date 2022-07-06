Konya'da kadın cinayeti: Eşi tarafından katledildi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 03:19

Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi. Süleyman P., isimli erkek, sokak ortasında 2 çocuğunun annesi Sultan P.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Sultan P., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman P. kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Soruşturma sürüyor.