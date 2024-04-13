Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme

Şişli'de bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:56
Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Nisan'da Kuştepe Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bekleyen Rıdvan Özyer'in, sokağa arabayla gelen kişilerce silahla ateş edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyip saha çalışması yapan ekipler, olayda kullanılan aracın bilgileri üzerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Bağcılar'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, ruhsatsız 2 tabanca, otomatik tabanca, 3 kalaşnikof tüfek şarjörü, 2 çelik yelek, kar maskesi ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çalışmaların devamında olaya karışan diğer zanlıların da kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bekleyen R.Ö'ye, sokağa arabayla gelen kişilerce silahla ateş edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Görüntüde, kıraathanenin önünde bekleyen Rıdvan Ö'ye araçla gelen kişilerce ateş edilmesi, yaralının çevredekilerin yardımıyla arabaya taşınarak hastaneye kaldırılması yer almıştı.

 


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