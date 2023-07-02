Şişli'de dehşet anları: Akaryakıt istasyonu çalışanını öldüresiye darbettiler!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:54

Güncelleme: 02.07.2023 - 11:41

Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde önceki gün saat 03.00 sıralarında; akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek (19) kendi kendine konuşarak markete doğru yürürken, market önünde bekleyen 3 kişiden 2'si yanına yaklaştı.

Şimşek, 'Bize mi söylüyorsun?' diyen kişilere, 'Benim size bir şey söylediğim yok, sizinle alakam yok. Kendi kendime konuşuyorum' diye cevap verdi.

Aldıkları cevaba inanmayan 2 kişi, Ali Kemal Şimşek'e yumrukla saldırdı. Şimşek, koşarak kaçmaya çalışırken saldırganlar da peşine düştü. Ali Kemal Şimşek, akaryakıt pompasının yanında bulunan fırçayı kendini savunmak için eline aldığı sırada, saldırganlardan biri boynundan tutarak Şimşek'i yere devirdi.

YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Durumu gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koşarak, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir çalışan, Şimşek'i yere deviren saldırganı engellemeye çabalarken, diğer saldırgan arkasından gelerek yerdeki Şimşek'i yumruklamaya başladı.

İki saldırganın yumruklarıyla öldüresiye dövdüğü Ali Kemal Şimşek, kısa süreli baygınlık geçirdi.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI

O sırada akaryakıt istasyonunda bulunan 2 bekçi olaya müdahale etmeye çalıştı. Saldırganlar bekçilerin engelleme çalışmalarına rağmen baygın şekilde yerde yatan Şimşek'e saldırmaya devam etti.

Bekçilerin ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının bir süre sonra zorlukla durdurduğu saldırganlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan Ali Kemal Şimşek'in şikâyetçi olmaması üzerine saldırganların serbest bırakıldığı öğrenildi.

"VİCDANLARI HIÇ SIZLAMIYOR MU ?"

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda öldüresiye dövülen Ali Kemal Şimşek'in babası Yılmaz Şimşek, saldırganlar ile bekçiler hakkında şikâyetçi olacağını belirtti.

Saldırı anının görüntülerini izlerken gözyaşlarını tutamadığını ifade eden baba şöyle konuştu:

"Benim çocuk sanırım amcasıyla tartışmış, kendi kendine konuşarak kapıdan çıkıyor. Oradaki 3 kişi de 'Bize mi söylüyorsun?' diyor. Benim çocuğum da 'Benim size bir şey söylediğim yok, sizinle alakam yok. Kendi kendime konuşuyorum' diyor. Tabii sonrasında karakola gidildiğinde o kişiler, 'Biz onu yanlış anladık' diyorlar. Böyle bir şey var mı ? benim çocuğumu darbediyorsun, ondan sonra biz yanlış anladık. Ya böyle bir adalet var mı ya! Sonra çocuğu itiyor, ona yumruk sallıyor. Benim çocuğum da kick boksçu, müdahale de etmiyor, gidiyor. Bu sefer Eline bir sopa alıyor, kendini korumak için bir tane sallıyor. Bu sefer öbürleri geliyor.

Bunu düşürüyorlar yere. Benim birader bir tanesini tutuyor, adam yok orada. Bekçiler maalesef burada benim çocuğumu koruyamadı. Devlet bunlara niye bu görevi veriyor? Biri montunu çıkarıyor, biri bir tarafa dolanıyor. O çocuk orada düşmüş, sen bu çocuğu alıp da bir yere muhafaza etsene. Önce güvenliğini bir alsana. Allah kimseye, benim gibi bir babaya böyle bir şey göstermesin. Benim içim gitti. Böyle bir şey var mı? 19 yaşındaki çocuk yere düşmüş, vurmuşsunuz ona, tekrar bir daha vuruyorsunuz. Bunların annesi babası yok mu? Bunların hiç vicdanı sızlamıyor mu? Bu bayramı bana haram ettiler."

"HEPSİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM"

Baba Yılmaz Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırganları yakalamışlar, benim çocuğum korkudan şikâyetçi olamamış. Ben hepsinden şikâyetçi olacağım. Bekçilerden de şikâyetçi olacağım. Devlet bunlara yetki vermiş; sen onların güvenliğini sağla, onları koru diye seni oraya koymuş. Bunlar içmişler, haplanmışlar mı ne olmuş? Zevklerine göre benim oğlumu dövmüşler. Çocuk yüzüne darbe almamak için yüzünü koruyor. Kulağın arkası şişmiş, ensesi hırpalanmış. Yani zevkine çocuğa vuruyorlar. Bu insanlar hâlâ ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyorsa, yetkililere sesleniyorum, savcılara sesleniyorum. Onların da oğlu vardır, savcının da oğlu vardır, hâkimin de oğlu vardır. O görüntüleri izlesinler, benim nasıl içimin yandığını görsünler. Ben bunlardan şikâyetçi olacağım, peşini bırakmayacağım. İçimi yaktılar, benim canımı çok kötü yaktılar."

"NASIL BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞSİN"

Şimşek, "Benim oğlum korktu davacı olamadı. Ama bunları neden serbest bıraktılar? Herhangi bir madde kullanımı var mı diye kanını aldılar mı? Ben sordum, toplanıp bir yerde içiyorlarmış. Ben bunun babasına sesleniyorum. Sen nasıl bir evlat yetiştirmişsin, nasıl bir cani yetiştirmişsin sen? Ben bu babaya sesleniyorum, annesine sesleniyorum. Siz bu çocukları gece böyle salıyorsunuz, ne yapıyorlar ne ediyorlar. Bunları siz nasıl yetiştirdiniz" diye konuştu.