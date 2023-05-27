2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kılıçdaroğlu'na provokasyonda yeni adres Şişli!

Şişli'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan imzasız bir pankart, yurttaşlar tarafından indirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:13
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Cumhurbaşkanı seçimine saatler kala, cadde ve sokaklarda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan kara propaganda faaliyetleri durmak bilmiyor

Kılıçdaroğlu'na dönük karalama amaçlı afiş ve pankartlarla yapılan provokasyonun yeni adresi İstanbul Şişli'de bir üst geçit oldu.

İmzasız şekilde hazırlanarak asıldığı görülen pankart, bir yurttaş tarafından indirildi.  


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şişli

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