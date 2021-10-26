Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
Şişli'de iki katlı metruk bir bina çıkan yangında alev alev yandı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekonduda hasar meydana geldi.
Yangın, 04.30 sıralarında İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, metruk gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tazyikli suyla yapılan müdahale sonrasında yangın söndürülürken itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekonduda hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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