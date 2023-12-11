Şişli'de intihar girişimi! Cevahir AVM'de bir kişi 5. kattan atladı
Şişli’de bir kişi Cevahir Alışveriş Merkezi’nin 5’inci katındaki terastan atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi’nde, saat 11.40 sıralarında AVM’nin 5’inci katındaki yemek bölümünün terasına çıkan bir kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı.
Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 55 yaşlarında kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Akşener’in Ankara planı
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Asgari ücret konusunda Erdoğan’ın aklındaki rakam!
- ABD Başkanlık yarışındaki son durum ne?
- 10 Aralık Masterchef'e veda eden isim...
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- İsrailli uzmandan ‘Hamas’ itirafı
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak?