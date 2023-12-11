Şişli'de intihar girişimi! Cevahir AVM'de bir kişi 5. kattan atladı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 11.12.2023 - 14:19

İstanbul Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi’nde, saat 11.40 sıralarında AVM’nin 5’inci katındaki yemek bölümünün terasına çıkan bir kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı.

Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 55 yaşlarında kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.