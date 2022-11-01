Şişli'de 'kadın kaçırma' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

01 Kasım 2022 Salı, 16:08

Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen 3 kişi, sürücü Muhammet Tek'i öldürdü.

Saldırganlar araçtaki kadını da kendi otomobillerine bindirerek uzaklaştı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayı araştıran Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Tek'in kaçırdığı öne sürülen B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Polis, Emrullah K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.