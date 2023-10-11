Şişli’de kaldırım çöktü: Çukura düşen kadın yaralandı

Şişli’de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura düşen kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 13:15
Şişli’de kaldırım çöktü: Çukura düşen kadın yaralandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 

Gülcan N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü. 

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı. 

Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.


Şişli kaldırım Çukur çökme

İlgili Haberler

Amasya'da acı olay: Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Amasya'da acı olay: Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Seyyar pazarcılar, 'parselledikleri' kaldırımları binlerce liraya birbirine satıyor

Seyyar pazarcılar, 'parselledikleri' kaldırımları binlerce liraya birbirine satıyor
Son dakika... Sultangazi'de 'kaldırım taşlı saldırı' dehşetinde 2 tutuklama

Son dakika... Sultangazi'de 'kaldırım taşlı saldırı' dehşetinde 2 tutuklama

En Çok Okunan Haberler