Şişli’de kaldırım çöktü: Çukura düşen kadın yaralandı
Şişli’de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura düşen kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Gülcan N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü.
Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı.
Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.
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