Amasya'da acı olay: Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Amasya’da motosikletle kaldırıma çarpan Bilal Petek (13) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:35
Amasya'da acı olay: Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
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Feci kaza, akşam saatlerinde Yazıbağları Mahallesi Kışla Caddesinde meydana geldi. Tuğgeneral Hikmet Akıncı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Bilal Petek'in kullandığı 05 EZ 374 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Petek, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırım taşlarına başını çarparak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


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