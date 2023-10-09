Amasya'da acı olay: Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Amasya’da motosikletle kaldırıma çarpan Bilal Petek (13) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Feci kaza, akşam saatlerinde Yazıbağları Mahallesi Kışla Caddesinde meydana geldi. Tuğgeneral Hikmet Akıncı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Bilal Petek'in kullandığı 05 EZ 374 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Petek, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırım taşlarına başını çarparak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- Kongrede gerilim yükseliyor: 'O kelleyi vermeyiz!'
- 4. kez kanser olan Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Akaryakıtta peş peşe indirimler: İşte güncel fiyatlar
- Esirlerin tutulduğu Gazze'ye hava operasyonu!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- Filenin Efeleri galibiyetle veda etti!
- Burak Özçivit'in erkek hayranları izdiham yarattı