Şişli'de mağaza görevlisine cinsel taciz! Şüpheli yakalandı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 01:36

İstanbul Şişli'de bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin izlediği kamera görüntüleri sonucu yakalandı.

Şişli Mecidiyeköy'de önceki gün saat 18.30 sıralarında bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi K.S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada kendisini takip eden bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol etti.

Görüntülerde, eline aldığı giysilerle vücudunun ön tarafını kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

Olayın ardından mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen K. S., emniyete giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemenin ardından polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli E.Ç, yakalanarak emniyete götürüldü.





(Haberde kullanılan görsel Gülnaz Bingöl tarafından üretilmiş ve csgorselarsiv.org sitesinden alınmıştır.)