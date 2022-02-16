Şişli'de mağaza görevlisine cinsel tacizde yeni gelişme

Şişli’de bir mağazada üniversite öğrencisi kadın çalışana cinsel tacizde bulunan şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 19:19
Şişli'de mağaza görevlisine cinsel tacizde yeni gelişme
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İstanbul Şişli’de bir mağazada çalışan üniversite öğrencisi K.S.'nin arkasında durarak, kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli E.Ç., mağaza çalışanı genç kadının ihbarı üzerine Şişli Polis Amirliği Suç Araştırma Büro ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Ç., savcılığa çıkarılmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen E.Ç. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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