Şişli'de mağaza görevlisine cinsel tacizde yeni gelişme
Şişli’de bir mağazada üniversite öğrencisi kadın çalışana cinsel tacizde bulunan şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
İstanbul Şişli’de bir mağazada çalışan üniversite öğrencisi K.S.'nin arkasında durarak, kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli E.Ç., mağaza çalışanı genç kadının ihbarı üzerine Şişli Polis Amirliği Suç Araştırma Büro ekiplerince yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Ç., savcılığa çıkarılmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen E.Ç. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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