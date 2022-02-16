Şişli'de mağazada çalışan görevliye cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı
Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin yüzlerce saat izlediği kamera görüntüleri sonucu yakalandı.
Şişli Mecidiyeköy'de önceki gün saat 18.30 sıralarında bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada kendisini takip eden kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı.
Görüntülerde, eline aldığı giysilerle önünü kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.
Olayın ardından mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen Kübra S., emniyete giderek şikayetçi oldu. Yaşananların ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Polis ekipleri, yaklaşık 2 gün boyunca gece ve gündüz yüzlerce görüntü izleyerek şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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