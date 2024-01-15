Beyoğlu'nda şüpheli ölüm... Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:07

Güncelleme: 15.01.2024 - 11:07

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) 2 gün önce bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireyi kiraladı.

Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamadı. Bunun üzerine İbrahim E. de evin sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu gördü.

HAREKETSİZ HALDE BULDU

Apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunanistan uyruklu kadının hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.