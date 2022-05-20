Şişli'de müşterilerin paralarını çalan iki taksici gözaltına alındı

20 Mayıs 2022 Cuma, 22:12

İddiaya göre, yabancı turistleri hedef alan iki taksici, Şişli'deki bir AVM'nin önünde araçlarına binen Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov ve Libya uyruklu Mohammed Mıftah Abudhaır'ın toplam 2 bin 800 dolar ve 300 TL'sini çaldı. MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Libya Uyruklu Mohammet Mıftah Abudhaır yanında bulunan arkadaşıyla birlikte taksiye bindi.

Taksicinin, yola çıkmadan pazarlık yaptığı turistlerin verdikleri paraları, Bunlar sahte, yırtılmış bunlar, burada geçmez, sadece AVM'de kullanabilirsiniz bu paraları diyerek, el çabukluğu ve tırnakçılık yöntemiyle Abudhaır'ın bin 500 dolar ve 300 lirasını aldı. Taksici, ardından geri kalan paralarını iade edip turistleri taksiden indirdi.

YER AYNI, HEDEF BU KEZ ÖZBEKİSTAN UYRUKLU TURİST OLDU

Yine aynı AVM önünde 16 Mayıs'ta meydana gelen başka bir olayda ise hedefte Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov vardı. Jalolov'unda bin 300 doları aynı yöntemle çalındı. O anlar da cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

ŞİŞLİ POLİSİ SAATLERCE MOBESE KAMERALARINI İNCELEDİ

İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve izlenen MOBESE kamera görüntülerinin ardından olay gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Y. ve Emre B.?yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.