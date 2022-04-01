Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı
Şişli’de, polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3’üncü katından atladı. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, iki farklı "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından aranma kaydı bulunan T.G. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Bunun üzerine polis ekiplerini gören şüpheli, bulunduğu binanın 3’üncü katından atlayarak kaçmak istedi. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, sokak üzerinde tedbir alan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yaralı T.G. isimli şüpheli, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin başından yaralandığı ve vücudunda kırıklar olduğu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Video Haberler
- CHP'li vekil 'yok' denen çöpleri görüntüledi
- Genetik çeşitliliğe sahip koala popülasyonu kurtaracak
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Genetik çeşitliliğe sahip koala popülasyonu kurtaracak
- Bir orman yangını da Çanakkale'de
- Derecik'te çaya düşüp, kaybolan asteğmen aranıyor
- LPG'ye büyük zam yolda!
- CHP'li vekil 'yok' denen çöpleri görüntüledi
- İsveç'te Covid-19 yasası kalktı
- Hamile hemşireye saldırıda karar çıktı
- Şişli'de hareketli anlar
- Zammı 'güncelleme' diye duyurdular
- Antalya'da Roma mezarlığı bulundu