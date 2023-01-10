Şişli’de silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Şişli’de girdiği uluslararası para transfer merkezinde silahla soygun girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Elmadağ Caddesi'nde 21 Aralık 2022’de uluslararası para transfer merkezine girerek silahlı soygun girişiminde bulunan maskeli ve bereli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu iş yerine giren zanlının silah doğrultarak para istemesi üzerine çalışanların korkarak tezgah altına girdiği, şüphelinin de panikleyip olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.
Şüphelinin kaçtığı cadde ve sokaklardaki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, zanlının kameraların bulunmadığı bir noktada kıyafetlerini değiştirdiğini belirlerdi.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine eşkal bilgisi üzerinden zanlının girdiği binayı belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheli Murat B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat B, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bu arada, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin silahını iş yeri çalışanına doğrultması, çalışanın masa altına saklanması ve zanlının kaçması yer alıyor.
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