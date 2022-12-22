Şişli'de uluslararası para transfer merkezinde silahlı soygun girişimi
Şişli'de uluslararası para transferi yapılan bir merkezde, silahlı soygun girişimi yaşandı. Görevliye silah doğrultan şüpheli, kasadaki paraları vermesini istedi. Görevli bankonun altına saklanınca paniğe kapılan şüpheli, oradan hızla uzaklaştı. Silahlı soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde bulunan uluslararası para transfer merkezinde dün saat 16.00 sıralarında silahlı soygun girişimi oldu. Yüzünde maskeyle merkeze giren şüpheli, veznedeki kadın görevliye silah doğrultarak paraları vermesini istedi.
Görevli, sakin olmasını ve paraları vereceğini söyledikten sonra, bankonun altına saklandı. Veznedar kadının bağıracağını söylemesi üzerine, şüpheli paniğe kapılarak kaçtı. Görevli durumu arkadaşlarına haber verdi.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşgalini belirledi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra vezneye yaklaştığı, daha sonra da silahını doğrulttuğu görülüyor. Görevlinin bankonun altına saklanması sonrası şüpheli olay yerinden kaçıyor.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- Nusret'e ABD'den yasak
- Erdoğan'ın 'Oğluna sahip çık' sözlerine sert yanıt!
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker