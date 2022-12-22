Şişli'de uluslararası para transfer merkezinde silahlı soygun girişimi

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:47

Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde bulunan uluslararası para transfer merkezinde dün saat 16.00 sıralarında silahlı soygun girişimi oldu. Yüzünde maskeyle merkeze giren şüpheli, veznedeki kadın görevliye silah doğrultarak paraları vermesini istedi.

Görevli, sakin olmasını ve paraları vereceğini söyledikten sonra, bankonun altına saklandı. Veznedar kadının bağıracağını söylemesi üzerine, şüpheli paniğe kapılarak kaçtı. Görevli durumu arkadaşlarına haber verdi.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşgalini belirledi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra vezneye yaklaştığı, daha sonra da silahını doğrulttuğu görülüyor. Görevlinin bankonun altına saklanması sonrası şüpheli olay yerinden kaçıyor.