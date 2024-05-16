Şişli'de yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:32
Şişli'de yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 


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