Şişli'de yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı.
Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- MHP'den Selvi'ye...
- AKP bürokrasisinde kavga
- İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç
- Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal
- Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu