Şişli'de yolcu seçen taksiciye 4 bin 64 lira para cezası verildi

Şişli'de yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:10
Şişli'de yolcu seçen taksiciye 4 bin 64 lira para cezası verildi
Abone Ol google-news

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün yolcu seçtiğine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Mecidiyeköy'de yolcuyu gitmek istediği yere götürmediği belirlenen taksi sürücüsünün K.Ö. olduğu tespit edildi.

Yakalanan K.Ö.'ye 4 bin 64 lira para cezası kesildi, çalışma ruhsatı 10 gün askıya alındı.


Şişli taksi Taksi Şoförü müşteri

İlgili Haberler

AYM’den 1 Mayıs’ta Taksim yasağına ihlal kararı: 'Taksim işçi ve emekçilerin ortak hafızası'

AYM’den 1 Mayıs’ta Taksim yasağına ihlal kararı: 'Taksim işçi ve emekçilerin ortak hafızası'
Anayasa Mahkemesi, Taksim'de '1 Mayıs yasağı' için 'hak ihlali' dedi... Sendikalar: Gecikmiş bir karar

Anayasa Mahkemesi, Taksim'de '1 Mayıs yasağı' için 'hak ihlali' dedi... Sendikalar: Gecikmiş bir karar
Taksim’de 'yılbaşı öncesi' denetimi

Taksim’de 'yılbaşı öncesi' denetimi

En Çok Okunan Haberler