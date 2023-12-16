Anayasa Mahkemesi, Taksim'de '1 Mayıs yasağı' için 'hak ihlali' dedi... Sendikalar: Gecikmiş bir karar

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme’nin kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi (AYM) 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin iki başvuruyu ayrı ayrı ele aldı. Taksim’de kutlama yapılmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar verildi. Söz konusu kararda “anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi” olduğuna oyçokluğuyla hükmedildi.

Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan “kötü muamele yasağının ihlal edildiği” iddiasını ise “açıkça dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle reddetti. Kararın gerekçesinde ise 1977 kanlı 1 Mayıs’ın ardından Taksim Meydanı’nın emekçiler açısından sembolik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir.”

‘TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil söz konusu kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Çerkezoğlu, “DİSK’in yıllardır Taksim için gösterdiği irade, işçi sınıfının haklı mücadelesi mahkeme kararıyla bir kez daha tescillenmiş oldu. Taksim 1 Mayıs alanıdır. Bu karar bizim haklı mücadelemizi tescillemiş oldu” ifadelerini kullandı.

Can Atalay hakkında verilen ihlal kararının uygulanmadığını hatırlatan Yeşil ise hukuksuz uygulamalara son verilmesi yönünde çağrıda bulundu. Yeşil, söyle konuştu: “Taksim’in 1 Mayıs’ta emekçilere yasaklanmasının zaten hukukta bir karşılığı yoktu. Bu karar bizim açımızdan gecikmiş bir karardır. Bu kararla birlikte emekçilerin hak ve sendikal mücadelelerinin önündeki tüm engellerin kalkmasını umut ediyor ve bununla ilgili de mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz.”