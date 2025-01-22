Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de, bir binanın üst katındaki dairede silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:20

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan binanın en üst katındaki daireye gelen kimliği belirsiz şüpheliler 2 kişiye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #BAHçelievler #silah #daire

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