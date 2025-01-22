Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de, bir binanın üst katındaki dairede silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde bulunan binanın en üst katındaki daireye gelen kimliği belirsiz şüpheliler 2 kişiye silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #BAHçelievler #silah #daire
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