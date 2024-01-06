Şişli'deki dev proje 'ikiye' bölündü

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:23

İktidar “yatay mimari” yönünde çağrıda bulunsa da yüksek katlı projelere art arda onay veriliyor. Deprem toplanma alanlarının yetersiz oluşu ve sayıları artan yüksek katlı projelerle ilgili tartışmalar sürürken iktidara yakınlığıyla bilinen Taşyapı İnşaat’ın Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan aldığı izinle Şişli Merkez Mahallesi’nde 72 katlı bir rezidans ve alışveriş merkezi yapacağı iddia edildi.

Cumhuriyet’in konuyu gündeme getirmesinin ardından şirket sahibi Emrullah Turanlı, 72 katlı projenin iptal olduğunu ve 30 kat ve 27 kattan oluşan başka bir proje için onay aldıklarını öne sürdü.

Turanlı, “Yaklaşık 18 yıl önce söz konusu arsanın hissedarları bir kısmı para bir kısmı ise kat karşılığı o arsayı bana verdiler. Bakanlık projenin yüksekliğiyle ilgili haberler nedeniyle proje iptal oldu. Buraya yeni bir plan yapıldı. 30 ve 27 katlı yeni bir proje bakanlık tarafından tasdik edildi. Yani yapılacak proje ifade edildiği gibi 72 katlı tek bir bloktan ibaret değil. Ek olarak da söz konusu arsa özel mülkiyettir ve birçok hissedarı var. Burası vatandaşın tapulu malı. Bu projenin Şişli’nin nüfusunu olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Bölgede birçok yapı var onlar arttırmadı da bu proje mi artıracak?” dedi.

‘ŞİŞLİ’NİN İHTİYACI YEŞİL ALAN’

Avukat Şükran Eroğlu ise söz konusu açıklamalara ilişkin yapının yüksekliğinin yalnızca eleştirilen başlıklardan biri olduğunu ifade etti. Şişli’nin nüfusunun ve altyapısının böyle bir projeyi kaldıramayacağını belirten Eroğlu, “Bu bölgenin yeni bir yapılaşmaya ihtiyacı yok. Yüksek yapılar nedeniyle ekolojik dengeler ve kültürel yapı bozulmaya başladı. Rezidansları yabancılar alıyor. Dolayısıyla demografik, ekolojik, iklimsel nüfus ve altyapı gibi birçok sorun ortaya çıkıyor. Ayrıca bu projenin trafik sorununu da arttıracağı düşünülüyor. Şişli’nin rezidansa değil deprem toplanma ve yeşil alana ihtiyaç var” dedi.

‘MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR’

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ülgen Şendil, söz konusu proje için ayrı bir planlama yapıldığını ve bu proje için verilen yapılanma şartının bölgedeki diğer parsellerde bulunan yapıların neredeyse 10 katı olduğunu ifade etti. Şendil, “Bu planda şehircilik ilkelerine aykırı bir düzenleme yapılmış. Söz konusu plana ilişkin de mahkeme süreci devam ediyor. Plan mahkemece iptal edilmiş durumda ve şu an orada yapılabilecek kat sayısı henüz belli değil. Süreç devam ediyor ancak en güncel bilgiye göre o projenin planı iptal durumda. Belediyenin aktardığı bilgiye göre 2018’de alınan inşaat ruhsatında ne fonksiyona ne de kat sayısına ilişkin herhangi bir bilgi yokmuş. İçeriği bu kadar belirsiz olan bir inşaat ruhsatı olamaz” ifadelerini kullandı.

SAYIŞTAY’IN UYARILARINA KULAK TIKANIYOR

Dikey mimari tartışmalarına ilişkin Sayıştay’ın uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Sayıştay’ın 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde yer alan bulguda “Bina yükseklikleri belirlenmeyen imar planlarının bulunduğu, Bakanlığın, imar planlarındaki bina yüksekliklerini ilgili idareler tarafından belirlenip belirlemediğini takip etmediği ve imar planı değişikliği yapmak suretiyle bina yüksekliklerini belirlemediği tespit edilmiştir” denildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerini anımsattı. Tekin, “AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana gökdelen sayısı giderek arttı. Yeşil alanların pek çoğu da kademe kademe inşaata dönüştürülüyor. 2002 öncesi İstanbul'daki dikey yapıların toplam uzunluğu 127 kilometreyken, 21 yılda bu yapılarla mesafe, 110 kilometreyi geçti. Ayrıca İstanbul’daki 496 deprem toplanma alanından 450’si imara açıldı. Erdoğan kendisini 20 yıldır dinlemeyenlerden hesap sormalıdır” dedi.