Şişli'deki ölümlü 'scooter' kazasının ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden scooterlı kadının isminin Dilara Gül olduğu bildirildi. Gül'ün aynı zamanda dansçı olduğu öğrenildi. Gül’den geriye dans ettiği sırada çekilen görüntüleri kaldı...

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 16:30
Şişli'deki ölümlü 'scooter' kazasının ayrıntıları ortaya çıktı
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Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde, 11 Temmuz saat 00.10 sıralarında 34 PR 0653 plakalı aracıyla aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Kadın, çarpmanın şiddetiyle yere düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.’nın, “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

DİLARA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan Gül’den geriye dans ettiği sırada çekilen görüntüleri kaldı.


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