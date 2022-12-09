Şişli'deki scooter kazası: Dilara Gül'ün öldüğü yerde 'keşif' yapıldı

09 Aralık 2022 Cuma, 13:50

Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde 12 Temmuz'da yaşanan kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, Ergenekon Caddesi'ne dönmek isteyen scooter kullanıcısı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa düşen Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, Dilara Gül'ün ailesinin avukatı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme, 9 Aralık'ta olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kazanın yaşandığı günden 5 ay sonra olay yerinde keşif yapıldı. Hâkim, uzman bilirkişi, Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve avukatların bulunduğu keşifte, taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuksuz yargılanan Hakan Akçelik, kaza anını anlattı.

"OLAYIN ACISI DEVAM EDİYOR, BİR DAHA TEKRARDAN YAŞADIK"

Kızının hayatını kaybettiği kaza yerine ilk defa geldiğini ifade eden Arif Gül, "Bilirkişi raporları alınacak dendi. Sanığın, karşıdaki kişinin bilgilerine başvurulacak diye geldik buraya. Yani çok da bir şey anlamış değilim tabii konuyla alakalı. Hâkimlerin, bilirkişi raporunu bekleyeceğiz bu saatten sonra. Olayın acısı devam ediyor zaten, bir daha tekrardan yaşadık şu anda" dedi.

"BEN KASTİ ÖLDÜRDÜ DİYE BAKIYORUM"

Gül, "Buraya ilk defa geldim, gelemedim daha doğru. Yer olarak da çok masum bir yer değil yani. Vuran kişi ben görmedim, etmedim, bilmedim diyor da; burada o hızla gidilmesi, orada görmedim demesi, inandırıcı gelmiyor yeri gördükten sonra. Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Taksirli ölüm değil yani bu. Taksirli ölüme sokuyorlar, trafik kazasında cezalar belli. Biz bunların hepsini hazırlıklıyız ama yani yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana. Bile isteye yapılmış bir şey gibi yani. Yani kuralları bilerek çiğniyor. İstemeden yapmış olabilir ama kuralları bilerek çiğniyor" dedi.

Dilar Gül'ün ailesinin avukatlığını yapan Vahit Kuzu ise "Olayın daha netliğe kavuşması açısından, mahkeme heyeti bilirkişi ile birlikte olay yerine geldi. En azından olay yerini görmüş oldu. Buradaki yerle alakalı bilirkişi ölçümlerini yaptı, buna göre bir rapor hazırlayacak. O rapora göre artık sonucuna bakacağız. Ona göre gerekli beyanlarda bulunacağız. Bilirkişi olayla ilgili görüntüleri de izleyecek. Bilirkişi hem görüntüleri izleyecek hem de mevcut olay yeriyle birlikte değerlendirerek raporunu hazırlayacak" diye konuştu.