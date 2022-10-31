Scooter kullanıcısı Dilara Gül'ün ölümü: Kaza yerinde keşif yapılacak

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:20

Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı 34 PR 0653 plakalı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı.Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak görülen davanın bugün İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen 3'üncü duruşmasında, tutuksuz sanık Hakan Akçelik ve ölen Dilara Gül'ün annesi Neşe ile babası Arif Gül duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Begüm Aydın, "Olay gecesi saat 00.00'ı geçmişti. Mavi araç önde, siyah araç arkadaydı. Bana göre iki araç da hızlıydı. Sonra çarpma sesi geldi. Yaklaşık 30 adım gerideydim, koşarak olay yerine gittim. Dilara'nın kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Mavi araç vurmuştu. Vurduğunu görmedim. Sadece sesi duydum. Sağ dikiz aynası Dilara'nın yanında yerdeydi. Skuter kırılmış şekilde arabanın altındaydı. Orada duyduğuma göre, sanık araçtan inmiş, vatandaşa 'ben vurdum' demiş. Bunun üzerine vatandaş ona vurunca sanık kaçmış" dedi. Diğer tanık Miray Aydın ise Dilara'yı skuteri ile geçerken gördüğünü, iki otomobilin yol boş olduğu için hızla geçtiğini ve 20 metre ileriden çarpma sesi geldiğini duyduğunu belirtti.

SANIK AVUKATI ADLİ KONTROLLERİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sanık avukatı, "Tanık ifadelerin kamera kayıtları dikkate alındığında olayı aydınlatmaya yönelik katkısı yoktur. Müvekkilimiz kaçmadığını ispat etmiştir. Yurt dışı yasağı ve imza verme şeklinde uygulanan adli kontrolünün kaldırılmasını talep ederim" dedi.

Şikayetçi avukatı ise olay yerinde keşif yapılmasını ve adli kontrolün devamını talep etti.

9 ARALIK'TA KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, henüz keşif yapılmadığı gerekçesiyle sanık hakkındaki adli kontrolün kaldırılması talebini reddetti. Kaza görüntülerinin CD halde sunulması için süre veren mahkeme, 9 Aralık'ta resen seçilecek trafik bilirkişisi refakatinde mahallinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül'ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.