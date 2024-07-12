Sistem çöktü emekliler ölüme terk edildi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:03

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:03

Ekonomik krizi yıkıcı bir şekilde hisseden emekliler bir de sağlık krizi ile karşı karşıya. Devlet hastanelerinden randevu alamayan emekliler, maddi imkansızlıkları nedeniyle özel hastanelere de gidemiyor.

ÇİĞLİ – ALSANCAK – ÜNİVERSİTE ÜÇGENİ

İzmir’de 70 yaşındaki Mehmet Göç, Türkiye’de yer alan milyonlarca emekliden yalnızca biri. Hem KOAH hem şeker hem de alzheimer hastası olan ve 11 bin 550 TL emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Göç, gözündeki kataraktı iki aydır aldıramadı. Öncelikle 182’den randevu almaya çalışan Göç, daha sonra Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ancak hastane teknik ekipman eksikliği nedeniyle Göç’ü tedavi edemeyeceğini bildirmesi üzerine Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’ne tedavi olmak için giden 70 yaşındaki yurttaş, iki gün sonra “Ekipman eksikliği nedeniyle” bir kez daha tedavi olamadı. Bu kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giden Mehmet Göç, bu kez de randevu alamadığı için tedavi olamadı.

YEŞİLTEPE: KENDİ YANDAŞLARINI DOYURMAYA BIKMADILAR

Yaşanan bu durumun ardından DİSK’e bağlı Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, “Emekli olan vatandaşlar devlete primlerini ödemişler ve temel hakları olan tedavi haklarını istiyorlar. Bu tarz özelleştirme kafaları ile Mehmet amcaya yapılan alçakça tavrı kafamıza sokmaya çalışıyorlar. Eskiden yaptığımız eylemlerle, açıklamalarla Sağlık Bakanına kendimizi duyurabiliyorduk. Ancak şimdi bu mümkün değil. Resmen insanın yüzüne ‘Burada tedavi olma git özelde ol’ diyorlar. Kendi yandaşlarını doyurmaya bıkmadılar” dedi.

ERGEN: HASTANE PATRONU BAKANDAN REFORM BEKLENEMEZ

Tüm Emekli Sen Sendikası Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise sağlıkta yaşanan özelleştirme politikalarını hatırlatarak, “AKP iktidarı döneminde sağlıkta yaşanan özelleştirme hız kazandı. Günümüzde sağlık sistemi size ‘Ya öleceksin ya da kaderine razı geleceksin’ anlayışı ile bakıyor. Sağlık sistemine herkes kolayca erişebilmeli, ücretsiz olmalı. Maaş bağlama oranları değiştirilmeli. Emekli maaşları en düşük memur maaşına yükseltilmeli. Sağlık Bakanının özel hastanelerinin olduğu bir dönemde sağlık reformu beklemek pek mümkün gözükmüyor” ifadesini kullandı.